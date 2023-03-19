«Нормальные люди так не делают»: Путин отреагировал на действия ВСУ в отношении жителей Мариуполя

Владимир Путин посетил Мариуполь. Сопровождавший его вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, а также минировали медицинское оборудование в больницах. Глава государства подчеркнул, что «нормальные люди так не делают». Также президент России за рулём автомобиля объехал несколько районов Мариуполя и пообщался с местными жителями, в частности, осмотрев новую квартиру одной из семей.

Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Глава государства прибыл в город на вертолёте, впоследствии за рулём автомобиля он объехал несколько районов и пообщался с местными жителями.

Так, в микрорайоне Невский российский лидер по приглашению одной из семей зашёл к ним домой.

Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя

Также президент осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места Мариуполя.

Вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки по городу рассказал президенту, как идут работы по строительству и восстановлению Мариуполя и его окрестностей. «В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — заявили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, Хуснуллин рассказал об активном возвращении местных жителей в город, налаживании работы общественного транспорта, в том числе о планах по запуску трамвайного маршрута, а также поблагодарил Путина за решение по льготной ипотеке для новых регионов.

«Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий — памятники. Долго думали: сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить», — сказал он.

Также вице-премьер показал Путину восстановленное здание Приазовского государственного технического университета и мариупольской филармонии.

Владимир Путин посетил Мариуполь

Кроме того, Марат Хуснуллин рассказал, что украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам.

По его словам, бойцы ВСУ также минировали медицинское оборудование в больницах и даже тела, чтобы их не убрали.

«Это так называемые нацики, нормальные люди так не делают», — констатировал Путин.

«Нормальные люди так не делают»: Путин о действиях ВСУ в Мариуполе

Также Владимир Путин посетил Ростов-на-Дону, где провёл совещание в командном пункте специальной военной операции. Как заявили в Кремле, глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

При этом Герасимов, сопровождая Путина на совещание, спросил, сколько времени имеет в своём распоряжении президент. «Сколько надо», — ответил Путин.

Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

Посещение Крыма

Кроме того, 18 марта президент России посетил Крым. Это произошло в день девятой годовщины подписания договора о вхождении полуострова в состав РФ.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин побывал в историко-архитектурном парке «Херсонес Таврический», где осмотрел новые объекты этого комплекса, а также посетил детский художественный эстетический центр и филиал Артека — детский центр «Корсунь».

«Президента сопровождали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Псковский и Порховский митрополит Тихон, который является председателем патриаршего совета по культуре», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, глава государства приехал в город, лично управляя автомобилем.

На территории парка появятся музей Античности и Византии, международный археологический центр, амфитеатр, квартал — реконструкция древнего города, включающий камерные музейные и археологические экспозиции, музей христианства, гуманитарный центр «Корсунь», музей Крыма, сувенирные лавки, кафе, археологический ландшафтный парк, туристический центр и другие объекты. Общая площадь музейных пространств составит 44 тыс. кв. м.

«Создание историко-археологического парка «Херсонес Таврический» как общероссийского исторического центра, связанного с формированием российской нации и единого российского государства, проводится во исполнение поручения президента России от 17 марта 2019 года», — заявили накануне в пресс-службе Кремля.