Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

В ходе поездки вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту о строительных и восстановительных работах в городе и окрестностях.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя правительства ДНР — министр промышленности и торговли Владимир Рущак сообщил о завершении разминирования на территории комбината имени Ильича в Мариуполе.

Также стало известно, что российские сапёры обезвредили установленное ВСУ противотанковое минное поле под Мариуполем.