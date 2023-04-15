Премьер Украины Шмыгаль заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что контрнаступление армии Украины начнётся в ближайшее время.

«Мы уверены в том, что контрнаступление начнётся уже в ближайшее время», — приводит РИА Новости слова Шмыгаля в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что США «абсолютно» поддерживают Украину.

Украинский премьер добавил, что целью Киева является выход на границы 1991 года.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.