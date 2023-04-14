Bloomberg: европейские союзники Киева снизили ожидания от возможного контрнаступления ВСУ

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Союзники украинских властей в некоторых европейских странах снизили ожидания от возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины, они сомневаются в существенном прорыве украинских войск.
Bloomberg: европейские союзники Киева снизили ожидания от возможного контрнаступления ВСУ
  • AP

Об этом пишет Bloomberg.

Источник агентства в ЕС объясняет это тем, что российские военные успели окопаться перед ожидающимся контрнаступлением ВСУ.

Также в европейских странах считают «более реалистичной целью» продвижение украинских войск на расстояние около 30 км. В статье утверждается, что это бы создало условия для «более глубокого наступления» украинской армии в 2024 году.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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