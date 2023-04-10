На территориях ДНР и Херсонской области: в МО РФ заявили об ударах по пунктам управления теробороны Украины

Российские войска за сутки поразили пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны, расположенные в ДНР и Херсонской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки также уничтожено несколько складов ВСУ с боеприпасами.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в ходе спецоперации в течение суток поразили 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили несколько командных пунктов ВСУ.

«В районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны», — рассказал Конашенков.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотников.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Западная» поражены подразделения противника, находившиеся на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области.

Противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-20. Кроме того, в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ, располагавшиеся на территории Донецкой и Луганской народных республик.

По данным Минобороны РФ, уничтожены более 120 украинских военных, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20, а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии группировки войск «Южная» за сутки уничтожены более 290 украинских военных, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Кроме того, в районе Краматорска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки «Восток» поражены подразделения ВСУ, находившиеся в Запорожской области.

За сутки противник потерял на этих направлениях до 50 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Продвижение в Артёмовске

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что под контроль российских подразделений взяты 75% Артёмовска.

«Я абсолютно точно могу заявить о том, что более 75% города сейчас находится под контролем наших подразделений», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» после поездки в Артёмовск.

По словам Пушилина, в городе не осталось ни одного целого здания как среди жилых домов, таки среди объектов инфраструктуры. Он отметил, что противник устраивал во всех зданиях опорные пункты и разрушал постройки при отступлении, стремясь нанести максимальный ущерб.

В то же время Пушилин выразил уверенность, что город будет отстроен вновь.

Военкоры RT — о ситуации на передовой

Военкор RT DE Иван Полянский побеседовал с артиллеристами из расчёта САУ «Гиацинт-С». По словам бойца с позывным Марадона, группа преимущественно занимается контрбатарейной борьбой.

«Но, бывает, поднимают «птичку» и работаем и по личному составу противника, и по скоплению техники», — сказал военный.

Репортаж RT о работе экипажа САУ «Гиацинт-С»

По его словам, применяемое расчётом орудие способно попасть с первого раза на дистанцию 25 км. Боец отметил, что в последнее время у артиллеристов очень много работы, они заняты подавлением скоплений техники, живой силы и укрепрайонов противника.

«Если беспокоят наших товарищей на «передке» миномёты, то работает и по ним», — добавил военный.

Он также выразил уверенность, чтобы если бы не поддержка НАТО, оказанная Украине, то «всё бы давно закончилось».

«Натовцы очень сильно нам палки в колёса втыкают. Но идём, победа всё равно будет за нами», — заключил военнослужащий.

Сапёры Росгвардии в Херсонской области

В Херсонской области росгвардейцы обнаружили и уничтожили противотанковую мину ТМ-62, найденную на дороге вблизи одного из населённых пунктов региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сапёры нашли боеприпас под толщей грунта в ходе проверки участка дороги с металлодетектором. Специалисты решили не взрывать предмет на месте, опасаясь повредить расположенные рядом дома и саму дорогу.

В результате мину обезвредили с соблюдением необходимых мер предосторожности и доставили на полигон, где опасный предмет был уничтожен.