На территориях ДНР и Херсонской области: в МО РФ заявили об ударах по пунктам управления теробороны Украины
- РИА Новости
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Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в ходе спецоперации в течение суток поразили 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, ВС РФ уничтожили несколько командных пунктов ВСУ.
«В районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны», — рассказал Конашенков.
Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотников.
- Брифинг Министерства обороны Российской Федерации
На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Западная» поражены подразделения противника, находившиеся на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области.
Противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-20. Кроме того, в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ, располагавшиеся на территории Донецкой и Луганской народных республик.
По данным Минобороны РФ, уничтожены более 120 украинских военных, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20, а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии группировки войск «Южная» за сутки уничтожены более 290 украинских военных, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
Кроме того, в районе Краматорска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки «Восток» поражены подразделения ВСУ, находившиеся в Запорожской области.
За сутки противник потерял на этих направлениях до 50 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Продвижение в Артёмовске
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что под контроль российских подразделений взяты 75% Артёмовска.
«Я абсолютно точно могу заявить о том, что более 75% города сейчас находится под контролем наших подразделений», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» после поездки в Артёмовск.
По словам Пушилина, в городе не осталось ни одного целого здания как среди жилых домов, таки среди объектов инфраструктуры. Он отметил, что противник устраивал во всех зданиях опорные пункты и разрушал постройки при отступлении, стремясь нанести максимальный ущерб.
В то же время Пушилин выразил уверенность, что город будет отстроен вновь.
Военкоры RT — о ситуации на передовой
Военкор RT DE Иван Полянский побеседовал с артиллеристами из расчёта САУ «Гиацинт-С». По словам бойца с позывным Марадона, группа преимущественно занимается контрбатарейной борьбой.
«Но, бывает, поднимают «птичку» и работаем и по личному составу противника, и по скоплению техники», — сказал военный.
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По его словам, применяемое расчётом орудие способно попасть с первого раза на дистанцию 25 км. Боец отметил, что в последнее время у артиллеристов очень много работы, они заняты подавлением скоплений техники, живой силы и укрепрайонов противника.
«Если беспокоят наших товарищей на «передке» миномёты, то работает и по ним», — добавил военный.
Он также выразил уверенность, чтобы если бы не поддержка НАТО, оказанная Украине, то «всё бы давно закончилось».
«Натовцы очень сильно нам палки в колёса втыкают. Но идём, победа всё равно будет за нами», — заключил военнослужащий.
Сапёры Росгвардии в Херсонской области
В Херсонской области росгвардейцы обнаружили и уничтожили противотанковую мину ТМ-62, найденную на дороге вблизи одного из населённых пунктов региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, сапёры нашли боеприпас под толщей грунта в ходе проверки участка дороги с металлодетектором. Специалисты решили не взрывать предмет на месте, опасаясь повредить расположенные рядом дома и саму дорогу.
В результате мину обезвредили с соблюдением необходимых мер предосторожности и доставили на полигон, где опасный предмет был уничтожен.
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