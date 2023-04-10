ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении более 290 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены более 290 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
Ранее армия России уничтожила украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки в Донецкой Народной Республике.