Армия России уничтожила украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщает Минобороны России.

«В районе населённого пункта Сергеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ», — говорится в сводке.

Кроме того, российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация» на Херсонском направлении.

Также российские подразделения уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении за последние сутки.