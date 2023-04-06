Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«В районе населённого пункта Сергеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ», — говорится в сводке.
Кроме того, российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация» на Херсонском направлении.
Также российские подразделения уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении за последние сутки.