Российские подразделения уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении

Короткая ссылка
Российские подразделения уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении за последние сутки. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами.
Российские подразделения уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении
  • РИА Новости

«За сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — сообщило Министерство обороны России.

Также уничтожены самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация» на Херсонском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить