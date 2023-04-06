Российские подразделения уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении за последние сутки. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами.

«За сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — сообщило Министерство обороны России.

Также уничтожены самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация» на Херсонском направлении.