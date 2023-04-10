Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 40 бойцов ВСУ и артсистема США М777

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Российские подразделения за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, 15 автомобилей и одну артиллерийскую систему М777.
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 40 бойцов ВСУ и артсистема США М777
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также российские войска поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в ДНР и Херсонской области.

Ранее сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении более 290 бойцов ВСУ.

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