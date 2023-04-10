Пушилин: ВСУ подорвали здание городской администрации при отступлении из Артёмовска

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ подорвали здание городской администрации при отступлении из Артёмовска (Бахмута).
Пушилин: ВСУ подорвали здание городской администрации при отступлении из Артёмовска
  • AP
  • © Libkos

«Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. Вагнера (ЧВК «Вагнер». — RT) показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим глава ДНР добавил, что наградил в Артёмовске «всем известных «музыкантов».

«Их боевой дух крепок, нацелены только на победу, продолжают двигаться вперед», — добавил он.

Ранее Пушилин заявил, что посетил Артёмовск.

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