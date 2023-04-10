Пушилин: ВСУ подорвали здание городской администрации при отступлении из Артёмовска

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ подорвали здание городской администрации при отступлении из Артёмовска (Бахмута).

«Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. Вагнера (ЧВК «Вагнер». — RT) показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим глава ДНР добавил, что наградил в Артёмовске «всем известных «музыкантов».

«Их боевой дух крепок, нацелены только на победу, продолжают двигаться вперед», — добавил он.

Ранее Пушилин заявил, что посетил Артёмовск.