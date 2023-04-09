Ставка на эскалацию: Польша намерена передать Украине 200 бронетранспортёров Rosomak
- Бронетранспортёры Rosomak
- Legion-Media
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Польские власти передадут киевскому режиму 200 бронетранспортёров Rosomak и другую технику, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к гражданам страны.
«Есть новые договорённости относительно БМП — больше сотни машин. Относительно бронетранспортёров Rosomak — 200 машин, сейчас 100 (БТР получит Украина. — RT) и 100 впоследствии», — сообщил Зеленский.
Он также заявил о договорённостях с Варшавой относительно поставки самоходных миномётов, ракет и самолётов МиГ. Кроме того, Зеленский рассказал о ситуации вокруг поставок тяжёлой бронетехники: «Польша выполнила всё задекларированное (в рамках поставок Киеву. — RT) по танкам — они на Украине, в частности Leopard».
Ранее в рамках официального визита в Варшаву Зеленский и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подписали письмо о намерениях сотрудничества по вопросам поставок оборонной техники. Как говорится в пресс-релизе на сайте украинского президента, утверждение этого документа обеспечит постоянную поддержку и укрепление оборонных мощностей ВСУ «путём приобретения Украиной польской оборонной техники».
«Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных миномётов Rak, систем ПВО, в том числе очень эффективных (ЗРК. — RT) Piorun, МиГов и другого вооружения, в котором мы очень нуждаемся», — заявил Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Моравецким.
- Президент Украины Владимир Зеленский и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, 5 апреля 2023 года
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Кроме того, как отметил украинский лидер, во время контактов с главой польского правительства обсуждалось создание совместных предприятий по производству оружия и боеприпасов.
«Несмотря ни на что, оборонно-промышленный комплекс наших стран будет работать действенно. Есть очень предметные договорённости», — заявил Зеленский, но не прояснил детали.
Действия Вашингтона
Ранее, 4 апреля, об очередном оружейном транше для Киева объявили и в США. Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $2,6 млрд, который предполагает передачу в том числе боеприпасов для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, а также различных артиллерийских снарядов. Как заявила позднее заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, Вашингтон считает боеприпасы одним из приоритетов в рамках оружейных поставок Киеву.
«Мы знаем, что боеприпасы — это один из приоритетных вопросов для Украины, так что мы продолжим совместную работу с нашими партнёрами и союзниками для предоставления ей того, что требуется на поле боя», — подчеркнула Сингх.
При этом она ушла от прямого ответа на вопрос, будут ли США поставлять на Украину снаряды, купленные у Южной Кореи, заявив, что «не станет вдаваться в дальнейшие подробности».
На вопрос, стремятся ли США «помогать украинцам одолевать» используемые Россией беспилотники «более дешёвым способом» по сравнению с применением высокотехнологичных систем ПВО, Сингх ответила, что Вашингтон предоставляет ВСУ то, что «им нужно прямо сейчас на поле боя, — вне зависимости от затрат».
«И делать так мы будем и дальше. Мы — и президент, и госсекретарь — говорили, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, так что мы будем продолжать предоставлять ей все необходимые средства», — отметила представитель Пентагона.
При этом Сингх не расценивает поставки оружия киевскому режиму со стороны Вашингтона как эскалацию конфликта на Украине.
«Я не считаю, что наши действия в плане поставок Украине, совместной работы и партнёрских отношений с ней, оказания ей поддержки можно характеризовать как эскалацию», — заявила она.
Однако в посольстве России в США подчеркнули, что решение Вашингтона об оружейном транше является очередным шагом к эскалации украинского кризиса, который приведёт лишь к увеличению числа жертв среди мирного населения.
«Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию… Соединённые Штаты не интересует судьба народа постсоветской республики. Вашингтон, по сути, гонит украинцев на убой, не думая о человеческих жизнях. Истинная цель такой линии — превратить Украину в постоянный источник угроз безопасности России. Вновь призываем руководство США трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта», — говорится в заявлении дипведомства.
«Весьма проблематично»
Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, поставки киевскому режиму БМП и бронетранспортёров Rosomak со стороны Польши направлены на обеспечение мобильности ВСУ.
«На фоне подготовки к контрнаступлению для киевского режима это становится важной военной задачей: дополнительные БМП и бронетранспортёры нужны ВСУ в основном для обеспечения тылов и эффективного подвоза боеприпасов. Учитывая достаточно высокий темп текущих боевых действий, потери ВСУ как в бронетехнике, так и в автомобильном транспорте значительные. Об этом свидетельствуют, в частности, ежедневные сводки Минобороны РФ», — заявил эксперт.
- РСЗО HIMARS
- Legion-Media
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Что касается передачи Польшей танков Украине, а также поставки боеприпасов Patriot и HIMARS со стороны США — это свидетельство того, что Запад сделал ставку на эскалацию конфликта, считает Семибратов.
«ПРО и РСЗО надо обслуживать, в том числе путём поставки боеприпасов, поскольку на Украине таких производств просто нет. Что касается поставки Польшей танков, это объясняется тем, что из-за высокой интенсивности боевых действий украинская армия несёт существенные потери образцов этого вида вооружений», — сказал аналитик.
Что касается заявления Сабрины Сингх об отсутствии эскалации от передачи Украине очередного пакета вооружений, это чистой воды лицемерие, а её слова не соответствуют действительности, поскольку поставка любых вооружений в зону конфликта именно эскалацией боевых действий и является, подчеркнул Семибратов.
«Это аксиома международных отношений. США рассматривают сам факт проведения СВО как вызов России однополярному мировому порядку, поэтому они любой ценой стремятся нанести РФ как военное, так и политическое поражение. В свою очередь, Польша стала настоящим хабом вооружений, которые идут из США и стран Западной Европы на Украину», — отметил эксперт.
Однако, несмотря на значительные объёмы поставок вооружений со стороны США и других стран, значительно изменить ход боевых действий у Запада не получится, считает Семибратов.
«Для так называемого контрнаступления ВСУ западные страны могут сконцентрировать вооружения на одном направлении, однако обеспечить необходимым всю линию фронта даже для них весьма проблематично», — констатировал аналитик.
Военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов также считает, что объявления о новых оружейных траншах со стороны Польши и США следует рассматривать в контексте планов Киева и Запада, касающихся наступательных действий ВСУ.
«Чтобы это реализовать, вооружённым формированиям Украины нужна техника, передача которой анонсирована Вашингтоном и Варшавой. Они являются главными спонсорами киевского режима, помимо Берлина. Что касается поставок оружия Варшавой, то её мотивы ясны: Польша стремится стать одной из крупнейших и влиятельных стран Евросоюза и НАТО. С США тоже всё ясно: у них идея фикс — добиться стратегического поражения РФ. Эту же идею разделяют Польша и ряд других европейских стран», — сказал аналитик в разговоре с RT.
При этом эксперты сходятся во мнении, что, если бы не массовые оружейные транши США и их союзников, конфликт на Украине «давно бы закончился в пользу России».
«Затянуть противостояние — это и есть цель Вашингтона и Варшавы, которые не только передают свои вооружения киевскому режиму, но и координируют поставки других западных стран. На Западе продолжают вкладываться в Киев, поскольку видят, что он готов и дальше посылать своих военных на убой. Именно по этой причине Запад так держится за киевский нацистский режим. Я не исключаю, что впоследствии уже более предметно пойдёт речь и о поставках на Украину ракет повышенной дальности. Однако у России есть все силы и средства для уничтожения западной помощи и пресечения любых провокаций», — заключил Кнутов.