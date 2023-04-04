«Мы по уши в грязи»: в конгрессе США выступили против оружейных поставок киевскому режиму

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала Вашингтон стремиться к установлению мира на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией. По её словам, США не могут себе позволить «ещё одну войну» на территории другого государства. Она также напомнила, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США. Ранее и конгрессмен Пол Госар потребовал прекратить помощь Киеву, назвав вмешательство США катастрофой. По его словам, на эти нужды больше не следует выделять и десяти центов. Как считают эксперты, заявления Грин и многих других республиканцев нацелены на то, чтобы урезать расходы Соединённых Штатов за счёт сокращения ассигнований на помощь Украине, в том числе военную.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала Вашингтон способствовать урегулированию украинского конфликта, а не поставлять оружие киевскому режиму.

«Соединённые Штаты должны стремиться к установлению мира на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией. Мы не можем позволить себе ещё одну войну на территории другого государства, — заявила Грин в интервью телеканалу CBS. — Президент Байден предан делу. Он сказал, что он предпримет все необходимые шаги для того, чтобы защитить Украину, — притом, что Украина не является страной НАТО».

Как подчеркнула парламентарий, «Украина — это не 51-й штат США».

«Дело не в том, что правильно и неправильно на Украине, потому что мы — Соединённые Штаты Америки… мы по уши в грязи. У нас долг на сумму $31 триллион. Мы не защищаем собственные границы. Мы игнорируем проблемы собственного народа», — отметила она.

Ранее Грин, в частности, обвинила Байдена в том, что он больше озабочен поставками Украине оружия, чем безопасностью американских школьников.

На днях и конгрессмен Пол Госар потребовал прекратить помощь Киеву, назвав вмешательство США катастрофой. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте парламентария.

«Американское вмешательство в войну между Россией и Украиной стало грандиозной катастрофой, в результате которой гибнут сотни и тысячи человек как среди военных, так и среди мирного населения. Каждый новый день в условиях отсутствия мира — это ещё один день, который ставит под угрозу хрупкую безопасность, на протяжении десятилетий сохранявшуюся на планете, свободной от опустошительных последствий применения ядерного оружия. Америка впустую потратила $100 млрд на ведение прокси-войны там, где нам не место», — говорится в сообщении.

По мнению Госара, конгрессу нужно направить американские «ограниченные ресурсы» на благо американцев, а не Украины.

«Вот почему мною было написано письмо председателю Комиссии по бюджетным ассигнования … с просьбой больше не выделять и десяти центов на финансирование вооружений или систем вооружений в конфликте между Россией и Украиной», — подчеркнул конгрессмен.

Заседание Конгресса США

AFP

© Chip Somodevilla / Getty Images

Помимо Грин и Госар в марте против предоставления Киеву помощи со стороны Вашингтона высказался и конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц. Он призвал Байдена не втягивать Соединённые Штаты в конфликт на Украине. Как отметил политик в Twitter, в случае продолжения эскалации «подсчёт потерянных долларов превратится в подсчёт погибших американцев».

Ранее, комментируя инцидент со сбитым MQ-9 Reaper ВВС США над Чёрным морем, он подчеркнул, что Штаты тратят не только колоссальные суммы на помощь Украине, но также теряют «драгоценные американские технологии стоимостью в сотни миллионов долларов».

Усталость от украинского кейса

Напомним, что конгрессмены-республиканцы неоднократно выступали против выделения значительных средств на оружейные транши для Киева, указывая на первоочерёдность решения внутренних проблем США.

Так, в начале марта представитель Республиканской партии и бывший стратег Белого дома Стив Бэннон неоднократно высказывался против войны на Украине перед толпой своих поклонников.

«Всякого республиканца, который поддерживает эту кровопролитную войну на Украине, необходимо вышвырнуть», — приводит его слова газета The Guardian.

Также по теме «Борьба за бюджет»: как администрация Байдена планирует продолжать поддержку киевского режима В 2024 году Белый дом намерен выделить Киеву и союзникам по НАТО $6 млрд. По линии Госдепа Украина должна также получить $1,7 млрд. Об...

В середине марта на эту же тему высказались и претенденты на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис в комментарии ведущему Fox News Такеру Карлсону. По мнению Трампа, конфликт на Украине не отвечает интересам Соединённых Штатов. Десантис также полагает, что в интересы США не входит дальнейшее втягивание в это противостояние. Как он отметил, Вашингтону не следует оказывать помощь, которая может потребовать развёртывания американских войск или позволить ВСУ участвовать в наступательных операциях за пределами границ Украины.

При этом помимо республиканцев ставить под вопрос американскую помощь Украине начинают и представители Демократической партии, признала в конце февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в Торговой палате Соединённых Штатов.

В частности, о необходимости ужесточения контроля за оказываемой Киеву помощью говорил в интервью газете The Washington Post демократ, член палаты представителей от штата Колорадо Джейсон Кроу. По его словам, «налогоплательщики заслуживают знать, что средства идут туда, куда предназначались».

«Не готовы идти на жертвы ради Киева»

В комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что заявления Грин и других республиканцев, а также некоторых демократов нацелены на то, чтобы урезать расходы Соединённых Штатов за счёт сокращения ассигнований на помощь Украине, в том числе военную.

«Множество республиканцев и отдельные демократы в этом контексте выступают за то, чтобы с 1 октября 2023 года (начало нового финансового года. — RT) либо свести к минимуму военные расходы на помощь Киеву, либо даже прекратить их вообще. Этим сегодня и вызвана консолидированная позиция значительной части Республиканской партии, которая выступает за сведение к минимуму военных расходов на Украину. Перед республиканцами сейчас стоит серьёзная задача: одобрить бюджетную заявку администрации США или пойти на торг и добиться сокращения отдельных расходных статей», — сказал аналитик.

Поставка американской аммуниции на Украину

AP

© Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force

Васильев напомнил, что сейчас у США рекордными являются не только помощь для Киева, но и бюджетный дефицит.

«Нужно понимать, что военные расходы противопоставляются социально-экономическим. Демократы предлагают пожертвовать социальной сферой. Республиканцы же не готовы идти на такие жертвы ради Киева», — отметил он.

По мнению Васильева, судя по риторике многих представителей республиканцев, эта политическая сила считает, что расходы на поддержание киевского режима «на плаву» и его противостояние России «надо резко сократить».

«Удастся им это сделать или нет — сложный вопрос, который зависит от результатов обсуждения бюджета», — заявил аналитик.

Васильев считает, что кроме статьи расходов на Украину в США нет других возможностей для урезания военного бюджета.

«Не исключено, что с 1 октября военная помощь Киеву будет резко сокращена. Может быть, американцы это бремя перекинут на союзников в Европе, возможно, задействуют страны Азии. Но сейчас прямая военная помощь Украине будет картой для торга внутри Соединённых Штатов между республиканцами и демократами», — подчеркнул эксперт.

Васильев отметил, что Украина твёрдо может рассчитывать на военную помощь США только до начала сентября.

«Это очень важно с точки зрения того, что сейчас происходит в зоне СВО. Если у Киева не будет успехов на поле боя, то считайте «пиши пропало». Последний аргумент, который может остаться у американской администрации перед налогоплательщиками США, это то, что киевский режим добивается успеха, и поэтому его надо поддерживать. Если не будет военных успехов, это станет дополнительным аргументом в пользу того, что помощь надо или резко сократить, или исключить её из списка статей военного бюджета США», — отметил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов считает, что по мере приближения президентских выборов в США вопрос о военной помощи Украине всё больше будет становиться камнем преткновения между Демократической и Республиканской партиями.

«Сейчас американцы плавно вступают в президентскую кампанию, и мы будем наблюдать очередной этап противостояния между двумя этими лагерями. Республиканцы будут максимально использовать тему Украины в борьбе против нынешней администрации и, в частности, президента Байдена, поскольку действительно денег выделено много, а каких-то значительных успехов Украины в СВО достигнуто не было», — отметил аналитик в беседе с RT.

По его словам, многие эксперты даже на Западе сомневаются в способности украинской армии проводить хоть какие-то эффективные наступательные операции.

«Соответственно потенциальный провал ВСУ в полной мере дискредитирует политику, которую проводит действующая американская администрация. И чем ближе выборы, тем число таких голосов против финансирования Киева, будет постепенно увеличиваться. И позиция тех республиканцев, которые выступают против военной помощи Киеву, может показаться электорату более интересной, чем абстрактные заявления о необходимости защиты демократии на Украине», — сказал Семибратов.

Как он добавил, на мнение избирателей может повлиять то, что выделение огромных средств из бюджета США на помощь Украине негативно отражается на повседневной жизни американцев.

«Они могут увидеть, что растут цены на нефтепродукты, сворачиваются многолетние экономические связи между США и стратегическими для Вашингтона зарубежными компаниями. В результате американским фирмам необходимо искать новые рынки сбыта, новых партнёров. И самое главное помимо повышения цен на топливо — это рост инфляции. Помощь Украине рядовым американцам обходится слишком дорого», — подчеркнул политолог.