Предупредительный приём: что могло привести к падению американского БПЛА MQ-9 Reaper в Чёрное море

Европейское командование Вооружённых сил США распространило видео с камеры упавшего в Чёрное море беспилотника MQ-9 Reaper. В описании к ролику утверждается, что российский истребитель Су-27 якобы нанёс удар по винту MQ-9, в результате чего БПЛА рухнул в международные воды. В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщали, что американский беспилотник после резкого маневрирования перешёл в неуправляемый полёт и упал в море. В ведомстве подчёркивали, что поднятые на перехват разведывательно-ударного беспилотника истребители не применяли вооружения и не вступали с ним в контакт. Эксперты указывают на то, что обнародованное ВС США видео не проясняет того, что именно произошло с MQ-9 Reaper. При этом аналитики не исключают, что к крушению летательного аппарата могла привести ошибка операторов БПЛА.

Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) опубликовало видеозапись инцидента с российским истребителем Су-27 и упавшим в Чёрное море американским беспилотником MQ-9 Reaper.

«14 марта 2023 года два российских самолёта Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного летательного аппарата разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США, действовавшего в международном воздушном пространстве над Чёрным морем. Российские Су-27 сбросили на MQ-9 топливо и нанесли удар по его винту, в результате чего американским силам пришлось позволить MQ-9 упасть в международных водах», — говорится в описании под роликом, опубликованным на YouTube-канале EUCOM.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат проводить разведывательные миссии в международном пространстве и поддерживать Украину.

«В общих чертах могу сказать, что мы продолжаем и будем продолжать эти разведывательные и наблюдательные полёты в поддержку своих интересов национальной безопасности в регионе Чёрного моря, ради нашей поддержки Украины и её способности защищаться», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что американская сторона не будет соблюдать ограничения, которые Россия ввела в воздушном пространстве в Черноморском регионе в связи со спецоперацией.

Падение «Жнеца»



Напомним, 14 марта Минобороны РФ сообщило, что над Чёрным морем в районе Крымского полуострова был зафиксирован полёт беспилотника MQ-9 Reaper («Жнец») в направлении государственной границы страны. В ведомстве уточнили, что американский БПЛА летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО, — информация об этом секторе ранее была доведена до всех пользователей международного воздушного пространства в соответствии с международными нормами.

«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 09:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — отметили в МО.

Там также подчеркнули, что российские истребители не применяли бортового вооружения, не вступали в контакт с БПЛА и благополучно вернулись на аэродром базирования.

После этого Госдеп вызвал российского посла Анатолия Антонова на беседу с заместителем госсекретаря Карен Донфрид. Дипломат отверг обвинения в адрес российских военных и при этом раскритиковал деятельность США у границ РФ.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном пресс-службой посольства.

Позднее по инициативе Вашингтона состоялись посвящённые инциденту телефонные разговоры между министрами обороны Сергеем Шойгу и Ллойдом Остином, а также начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

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Как сообщили в пресс-службе МО, Шойгу указал американскому коллеге, что причиной происшествия с беспилотником стало несоблюдение американской стороной зоны ограничения полётов. Он также отметил, что полёты стратегических беспилотников США у побережья Крыма носят провокационный характер, что создаёт предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

Министр подчеркнул, что Россия не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать «соразмерно».

Комментируя ситуацию, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, что Россия попытается поднять на поверхность обломки MQ-9 Reaper и «будет этим заниматься обязательно». А глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что у РФ есть технические возможности обнаружить и изучить обломки американского БПЛА.

При этом журналисты телеканала CNN со ссылкой на правительственные источники сообщили, что Пентагон якобы удалённо стёр программное обеспечение упавшего MQ-9 Reaper, чтобы предотвратить попадание секретной информации в руки российских военных.

Ударный разведчик

MQ-9 Reaper представляет собой разведывательно-ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Свой первый полёт этот БПЛА совершил в 2001 году.

«Reaper используется в первую очередь для сбора разведывательной информации и во вторую очередь для поражения динамических целей. Учитывая его способность значительное время пребывать в воздухе, а также наличие у него сенсоров широкого спектра действия, многорежимного комплекса связи и высокоточного оружия, он предоставляет уникальную возможность для нанесения ударов, обеспечения координации и проведения разведки в отношении высокозначимых, быстро движущихся и хронологически чувствительных целей», — говорится в описании БПЛА на официальном сайте ВВС США.

MQ-9 Reaper

Legion-Media

© Piemags

По данным западных СМИ, для нанесения удара, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани, использовался именно MQ-9 Reaper.

Мощность его двигателя составляет 900 л. c., максимальная взлётная масса — 4,7 т при максимальной высоте полёта 15,2 км. Он может разгоняться до 445 км/ч при предельной дальности использования 1,85 тыс. км.

MQ-9 Reaper способен нести ракеты AGM-114 Hellfire, а также различные типы управляемых авиационных бомб с лазерным наведением семейства GBU. Стоимость одного такого БПЛА составляет до $30 млн.

Без контакта



Военный эксперт Юрий Лямин, комментируя опубликованное американскими военными видео, констатировал, что оно служит дополнительным свидетельством того, что российские самолёты не применяли вооружения против MQ-9 Reaper.

«Судя по видео, они маневрировали около БПЛА, пытаясь без применения оружия заставить его развернуться и покинуть воздушное пространство. Для этого и использовался сброс топлива», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом ролик не проливает свет на то, как именно Reaper получил повреждения, которые привели к его падению в Чёрное море, отметил Лямин.

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«Сам по себе сброс топлива — это предупредительный приём, который применялся ещё в холодную войну, чтобы заставить самолёт-нарушитель изменить курс. Само по себе сбрасывание топлива не может привести к падению беспилотника. Однако на видео не показан якобы имевший место контакт между Су-27 и беспилотником, о чём заявляют в Пентагоне», — пояснил военный аналитик.

В свою очередь, заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов в разговоре с RT предположил, что к падению американского БПЛА, скорее всего, привело его неправильное маневрирование.

«От проходящего мимо самолёта остаётся турбулентный след, происходит срыв потока обтекания крыла. При включении максимального режима работы двигателя в это время турбулентность в воздушных массах увеличивается в разы, а обтекание прямого крыла такого большого размаха (у MQ-9 Reaper он составляет 20 м) гораздо больше подвержено большим турбулентным изменениям. Где-то срыв потока произошёл, где-то подъёмная сила уменьшилась или увеличилась, системы управления у него даже могли не справиться. Всё это могло привести к срыву его в штопор, в неуправляемый полёт. Управлявшие им специалисты могли поторопиться изменить режим полёта и ввести дополнительные отклонения в систему управления», — рассказал лётчик.

При этом он выразил мнение, что предварительно необходимо оценить, в каком состоянии находятся обломки американского беспилотника, а уже потом пытаться поднять его со дна Чёрного моря.

«Все стратегические беспилотники имеют системы самоликвидации. Не исключено, что её могли привести в действие. Поэтому надо оценить глубину и район падения, посчитать стоимость операции, чтобы поиск и эвакуация обломков были обоснованными», — считает Попов.

С его точки зрения, инцидент с американским БПЛА вряд ли как-то скажется на безопасности Крыма. «Мы продолжим отстаивать свои интересы, будет и дальше работать система ПВО. Только теперь Россия будет ещё более жёстко контролировать этот участок воздушного пространства», — заключил эксперт.