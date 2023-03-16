Кирби заявил, что США не намерены соблюдать введённые Россией ограничения в Чёрном море

Соединённые Штаты не будут соблюдать ограничения, которые Россия ввела в воздушном пространстве в Черноморском регионе в связи со спецоперацией.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Они могут объявлять всё, что хотят, они могут говорить всё, что хотят. Мы собираемся продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что США игнорируют тот факт, что после начала СВО прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полётов.

Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что полёты американских стратегических беспилотников возле побережья Крыма имеют провокационный характер, поэтому на все провокации Россия будет впредь реагировать соразмерно.