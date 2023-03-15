Минобороны: Шойгу и Остин обсудили причины и последствия инцидента с БПЛА США

Минобороны России сообщило, что основное внимание во время переговоров глав российского и американского оборонных ведомств Сергея Шойгу и Ллойда Остина было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением американского беспилотника над Чёрным морем.

Шойгу заявил Остину, что причиной инцидента стали действия американской стороны, не соблюдающей заявленную Россией зону ограничения полётов на фоне спецоперации.

Кроме того, Шойгу указал на усиление разведывательной деятельности США против российских интересов.

Министр обороны России отметил, что полёты американских стратегических беспилотников возле побережья Крыма имеют провокационный характер. Это создаёт предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

«Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно», — заявили в Минобороны.

В министерстве добавили, что крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно и сохранять военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве отмечали, что в результате резкого маневрирования дрон перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.