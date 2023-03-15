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Антонов сообщил, что его разговор в Госдепе после падения дрона США был очень спокойным

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Посол России в США Анатолий Антонов, которого ранее вызвали в Госдеп из-за инцидента с американским дроном над Чёрным морем, сообщил, что разговор на эту тему был очень спокойный.
Антонов сообщил, что его разговор в Госдепе после падения дрона США был очень спокойным
  • РИА Новости

Антонов отметил, что был приглашён на беседу с заместителем госсекретаря Карен Донфрид.

«Разговор был очень спокойный... Я категорически отверг все обвинения в адрес российских вооружённых сил», — сказал он в эфире канала «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

Позже стало известно, что Антонова вызвали в Госдеп.

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