Узнать больше

Патрушев: Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА США

Короткая ссылка
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Чёрное море американского беспилотника.
Патрушев: Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА США
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». 

Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, сумеем мы достать [обломки] или нет, но... это делать надо, и будем этим заниматься обязательно», — заявил Патрушев.

14 марта Минобороны России заявило, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

В Белом доме усомнились, что смогут найти упавший в Чёрное море беспилотник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить