Патрушев: Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА США

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Чёрное море американского беспилотника.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, сумеем мы достать [обломки] или нет, но... это делать надо, и будем этим заниматься обязательно», — заявил Патрушев.

14 марта Минобороны России заявило, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

В Белом доме усомнились, что смогут найти упавший в Чёрное море беспилотник.