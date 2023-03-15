В США обеспокоены возможностью России получить доступ к американским технологиям БПЛА

Россия может получить доступ к американским технологиям после инцидента с беспилотником, который упал в Чёрное море. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман.

«Я обеспокоен тем, что у России хорошие шансы восстановить и воспользоваться этими технологиями», — написал он в Twitter.

Виндман подчеркнул, что падение беспилотника, «вероятно», связано с ошибкой пилотирования.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.