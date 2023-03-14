Пентагон: беспилотник США над Чёрным морем выполнял разведывательную миссию

В Пентагоне сообщили, что упавший в Чёрное море беспилотник США выполнял разведывательную миссию.

Об этом информирует ТАСС.

При этом в американском Минобороны не уточнили, нёс ли БПЛА оружие.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.