В Белом доме усомнились, что смогут найти упавший в Чёрном море беспилотник

Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал инцидент с беспилотником в Чёрном море.

«Я не уверен, что мы сможем его вернуть», — заявил он. Его слова приводит корреспондент телеканала CNN Кайтлан Коллинз в Twitter.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.