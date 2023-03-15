«Понимаем, с какой целью»: Антонов назвал недопустимой активность военных США у границ РФ

Недопустимая деятельность американских военных у российских границ вызывает у Москвы озабоченность, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя инцидент с беспилотником MQ-9 в Чёрном море. По словам дипломата, работа подобных аппаратов, в частности, подразумевает сбор развединформации, которая впоследствии используется Киевом для ударов по российским военным и территории.

Деятельность американских военных у российских границ недопустима, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя инцидент с беспилотником MQ-9 над Чёрным морем.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном пресс-службой посольства.

При этом Антонов отверг все заявления американской стороны о якобы непрофессионализме российских военных, проявленном в инциденте с беспилотником.

Напомним, 14 марта европейское командование ВС США заявило, что российский самолёт Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, в результате чего БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны России, в свою очередь, подчеркнули, что американский беспилотник двигался с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства.

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В качестве ответа в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. По данным МО РФ, в результате резкого маневрирования БПЛА MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт и столкнулся с водной поверхностью. При этом подчёркивалось, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

Комментируя сложившуюся ситуацию, российский дипломат предположил, что в случае появления ударного беспилотника российских военных недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско «действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер, не допускающий прорыва своего воздушного или морского пространства».

Антонов упомянул слова спецкоординатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, который заявил, что американские БПЛА на ежедневной основе совершают подобного рода пролёты. По словам российского посла, речь идёт о сборе развединформации, которая впоследствии передаётся Украине.

«Что же они (беспилотники. — RT) делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооружённым силам и территории», — отметил Антонов.

По словам дипломата, в Москве исходят из того, что США «воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полёты вблизи российских рубежей».

Кроме того, Антонов напомнил, что Вашингтон поставил Киеву продукции военного назначения на $33 млрд. По словам дипломата, это обстоятельство указывает на то, что США ведут ситуацию к намеренной эскалации, чреватой прямым вооружённым конфликтом.

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«Любые действия с применением американских вооружений и техники мы воспринимаем как откровенно враждебные», — заключил посол.

Обстрелы Донбасса

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 15 марта заявили о 11 фактах ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.

По данным представительства, обстрелы велись из артиллерии калибра 152 и 155 мм. Кроме того, ВСУ применили ударный беспилотник. В общей сложности выпущено 50 единиц различных боеприпасов.

Обстрелы зафиксированы в Донецке, Горловке и Ясиноватой. Ранены три мирных жителя, повреждений домов и гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В свою очередь, в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстрелах населённых пунктов Красный Луч и Брянка с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В результате в Брянке ранен один мирный житель, в Красном Луче повреждены здания недействующего профилактория шахты имени газеты «Известия» и детского лагеря «Юбилейный».