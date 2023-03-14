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Минобороны России заявило об уничтожении системы М777 ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны России заявило об уничтожении системы М777 ВСУ на Краснолиманском направлении
  • AP
  • © Libkos

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США», — говорится в заявлении.

Также сообщалось, что армия России за прошедшие сутки уничтожила до 150 украинских военных и множество военной техники ВСУ на Донецком направлении.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники передавала, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих.

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