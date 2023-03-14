WP: качество украинской армии снизилось из-за потерь среди опытных солдат и офицеров

Качество украинской армии снизилось за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих, пишет газета The Wasington Post со ссылкой на источники.

«Качество военной силы Украины... ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя», — говорится в материале.

Отмечается, что вследствие этого некоторые киевские чиновники сомневаются в готовности ВСУ провести контрнаступление.

По данным газеты, украинская армия потеряла многих младших офицеров, которые прошли американскую подготовку.

Ранее журналист The Times Кристина Лэмб заявила, что украинские военные измотаны и несут значительные потери в боях под Кременной в ЛНР.