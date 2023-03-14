WP: качество украинской армии снизилось из-за потерь среди опытных солдат и офицеров
«Качество военной силы Украины... ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя», — говорится в материале.
Отмечается, что вследствие этого некоторые киевские чиновники сомневаются в готовности ВСУ провести контрнаступление.
По данным газеты, украинская армия потеряла многих младших офицеров, которые прошли американскую подготовку.
Ранее журналист The Times Кристина Лэмб заявила, что украинские военные измотаны и несут значительные потери в боях под Кременной в ЛНР.