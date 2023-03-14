Узнать больше

WP: качество украинской армии снизилось из-за потерь среди опытных солдат и офицеров

Короткая ссылка
Качество украинской армии снизилось за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих, пишет газета The Wasington Post со ссылкой на источники.

«Качество военной силы Украины... ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя», — говорится в материале.

Отмечается, что вследствие этого некоторые киевские чиновники сомневаются в готовности ВСУ провести контрнаступление.

По данным газеты, украинская армия потеряла многих младших офицеров, которые прошли американскую подготовку.

Ранее журналист The Times Кристина Лэмб заявила, что украинские военные измотаны и несут значительные потери в боях под Кременной в ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить