Украинские военные измотаны и несут значительные потери в боях под Кременной в ЛНР. Об этом сообщила журналист The Times Кристина Лэмб.

В статье рассказывается о боях 131-го разведывательного батальона ВСУ на протяжении полугода в сосновом лесу, который они прозвали «проклятым лесом».

«Мы ненавидим этот лес, так как потеряли здесь столько товарищей», — приводит газета слова командира роты Сергея Шелудченко.

По данным украинских военных, российские атаки продолжаются всё время по несколько раз в день.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские власти отправили в район Кременной неподготовленных мобилизованных.