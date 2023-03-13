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Times: военные ВСУ измотаны и несут большие потери под Кременной

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Украинские военные измотаны и несут значительные потери в боях под Кременной в ЛНР. Об этом сообщила журналист The Times Кристина Лэмб.
Times: военные ВСУ измотаны и несут большие потери под Кременной
  • AP
  • © Libkos

В статье рассказывается о боях 131-го разведывательного батальона ВСУ на протяжении полугода в сосновом лесу, который они прозвали «проклятым лесом».

«Мы ненавидим этот лес, так как потеряли здесь столько товарищей», — приводит газета слова командира роты Сергея Шелудченко.

По данным украинских военных, российские атаки продолжаются всё время по несколько раз в день.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские власти отправили в район Кременной неподготовленных мобилизованных.

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