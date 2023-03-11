Марочко заявил о переброске под Кременную неподготовленных украинских мобилизованных
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«Южнее населённого пункта Кременная прибыло порядка ста свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации», — цитирует его РИА Новости.
По словам Марочко, мобилизантам изначально сказали, что их отправляют на учения на полигон.
Ранее министр обороны страны Алексей Резников в интервью украинскому изданию Liga.net заявил, что план по мобилизации ещё не выполнен.
Кроме того, советник украинского министра обороны Юрий Сак отметил, что в Киеве не исключают мобилизации в армию ещё большего числа людей.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.