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Марочко заявил о переброске под Кременную неподготовленных украинских мобилизованных

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Украинские власти отправили в район Кременной неподготовленных мобилизованных, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил о переброске под Кременную неподготовленных украинских мобилизованных
  • Gettyimages.ru

«Южнее населённого пункта Кременная прибыло порядка ста свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, мобилизантам изначально сказали, что их отправляют на учения на полигон.

Ранее министр обороны страны Алексей Резников в интервью украинскому изданию Liga.net заявил, что план по мобилизации ещё не выполнен.

Кроме того, советник украинского министра обороны Юрий Сак отметил, что в Киеве не исключают мобилизации в армию ещё большего числа людей.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.

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