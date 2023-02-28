Узнать больше

Советник министра обороны Украины Сак не исключил мобилизации ещё большего числа людей

Короткая ссылка
Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что в Киеве не исключают мобилизации в армию ещё большего числа людей.
Советник министра обороны Украины Сак не исключил мобилизации ещё большего числа людей
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

«У нас есть достаточные резервы... И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем ещё людей», — сказал он в интервью Bloomberg.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что получил повестку в маршрутке по дороге на работу, после чего был направлен на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить