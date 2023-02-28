Советник министра обороны Украины Сак не исключил мобилизации ещё большего числа людей
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«У нас есть достаточные резервы... И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем ещё людей», — сказал он в интервью Bloomberg.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что получил повестку в маршрутке по дороге на работу, после чего был направлен на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем.