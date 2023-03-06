Глава Минобороны Украины Резников: план по мобилизации ещё не выполнен
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«Мобилизационный план, действующий с момента введения военного положения и имплементации парламентом указа президента Владимира Зеленского о введении военного положения, ещё не завершён. Всеобщая мобилизация продолжается», — отметил он.
Ранее советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что в Киеве не исключают мобилизации в армию ещё большего числа людей.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.