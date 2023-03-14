Армия России за прошедшие сутки уничтожила до 150 украинских военных и множество военной техники ВСУ на Донецком направлении, сообщило российское Министерство обороны.

Об этом говорится в новой сводке оборонного ведомства.

«На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений «Южной» группировки войск в районах населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожены до 150 украинских военнослужащих», — сообщило министерство.

Также уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих.