Белый дом: США продолжат разведку над Чёрным морем в поддержку Украины

Соединённые Штаты будут продолжать проводить разведывательные миссии в международном пространстве и поддерживать Украину, заявили в Белом доме.

С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В общих чертах могу сказать, что мы продолжаем и будем продолжать эти разведывательные и наблюдательные полёты в поддержку своих интересов национальной безопасности в регионе Чёрного моря, ради нашей поддержки Украины и её способности защищаться», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что США игнорируют тот факт, что после начала СВО прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полётов.

Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что полёты американских стратегических беспилотников возле побережья Крыма имеют провокационный характер, поэтому на все провокации Россия будет впредь реагировать соразмерно.