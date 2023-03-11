«Борьба за бюджет»: как администрация Байдена планирует продолжать поддержку киевского режима

В 2024 году Белый дом намерен выделить Киеву и союзникам по НАТО $6 млрд. По линии Госдепа Украина должна также получить $1,7 млрд. Об этом говорится в проекте нового госбюджета США. Как считают аналитики, тема поддержки Украины в рамках нового законопроекта станет одной из наиболее дискуссионных в конгрессе. Однако, по мнению экспертов, администрация Байдена будет использовать все доступные ей инструменты, чтобы продолжить финансирование украинского конфликта.

Власти Соединённых Штатов анонсировали расходы на поддержку Украины и военные нужды в рамках бюджета на 2024-й финансовый год (с 1 октября 2023 года до 31 сентября 2024-го). Законопроект о госбюджете и пояснения к нему опубликованы на сайте Белого дома и госведомств США.

В документе говорится, что Украина и союзники США по НАТО должны получить $6 млрд. При этом «приоритетное внимание» будет уделено «финансированию для расширения возможностей и готовности сил США, союзников и стран-партнёров перед лицом продолжающейся российской агрессии».

Также, согласно проекту госбюджета, Белый дом планирует дополнительно выделить Киеву $753 млн «на продолжение противодействия пагубному влиянию России и на удовлетворение возникающих потребностей, связанных с безопасностью».

В свою очередь, по линии Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID) киевский режим может получить $1,7 млрд.

Как говорится на сайте Госдепа, эти средства «помогут Украине одержать победу в войне и заложить основу для реформ и восстановления в целях достижения мира, а также помогут другим партнёрам, пострадавшим от военных действий, стабилизировать свою экономику и начать восстановление».

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Наряду с этим Вашингтон собирается существенно увеличить объём ассигнований на нужды Пентагона. В 2024 году военный бюджет США может достичь $842 млрд, что на $26 млрд больше, чем в 2023 году, и почти на $100 млрд больше, чем в 2022-м.

В комментарии Пентагона подчёркивается, что заявка на $824 млрд основывается на приоритетах, изложенных в Стратегии национальной обороны 2022 года, где говорится об угрозах со стороны России и Китая.

«Запрос президента на выделение ресурсов из бюджета предусматривает предоставление средств, необходимых для преодоления вызовов, связанных со стратегической конкуренцией с КНР, борьбы с современными и постоянными угрозами, ускорения инновационных разработок и процесса модернизации, а также обеспечения оперативной устойчивости в условиях нашего меняющегося (политического. — RT) климата», — пояснили в американском Минобороны.

«Борьба за бюджет»

В комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что представленный Белым домом финансовый план свидетельствует, что администрация Байдена продолжает придерживаться курса на удовлетворение аппетитов Пентагона и других госведомств, непосредственно вовлечённых в разработку шагов по противодействию России и Китаю.

Однако такая политика, как отметил эксперт, противоречит стремлению руководства США сократить уровень бюджетного дефицита. Предполагается, что в 2024 году этот показатель составит $1,8 трлн при объёме расходной части свыше $6,8 трлн.

В то же время эксперт обратил внимание, что в законопроекте нечасто упоминается Украина, хотя тема её поддержки должна стать одной из самых обсуждаемых в конгрессе, который способен повлиять на объёмы расходов, предложенные Белым домом.

Белый дом

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Напомним, что по итогам прошлогодних парламентских выборов демократы получили контроль над сенатом, а республиканцы — над палатой представителей. В контексте грядущих дискуссий по бюджету это означает, что Байдену придётся договариваться с Кевином Маккарти, лидером республиканцев в нижней палате парламента, указывают политологи.

Глава Белого дома уже заявил, что готов встретиться с оппонентом в «любое время».

При этом лидер республиканцев раскритиковал финансовый план президента. Маккарти и его однопартийцы считают, что законопроект лишь усугубляет проблему госдолга. По их подсчётам, в следующие десять лет федеральное правительство потратит более $10 трлн на выплату процентов по долговым обязательствам страны.

«Предложение президента США Джо Байдена по бюджету безрассудно, оно с удвоенной силой продолжает (проведение. — RT) той же самой политики расходов ультралевых, которая привела к рекордной инфляции и нашему нынешнему долговому кризису», — говорится в заявлении республиканцев, которое опубликовано на сайте спикера палаты представителей.

По словам республиканцев, после ознакомления с позицией главы внепартийного бюджетного управления конгресса подтвердились их «худшие опасения». Оппоненты Байдена настаивают, что США не могут позволить себе «новое дефицитное расходование».

По мнению Владимира Васильева, республиканцы крайне недовольны тем, что Байден предлагает узаконить бюджетный дефицит в $1,8 трлн. Кроме того, они намерены препятствовать его планам по повышению налогов для обеспеченных граждан и крупного бизнеса.

«Проект бюджета США на 2024 год свёрстан по классическому для демократов принципу — «облагай налогами и трать». Республиканцы всегда были против такого подхода. К тому же их раздражает явное желание Байдена понравиться гражданам в предвыборный период, о чём говорят анонсированные в законопроекте крупные расходы на медобслуживание о соцобеспечение», — пояснил Васильев.

С его точки зрения, Байден, планирующий остаться в президентском кресле после 2024 года, пытается «по факту купить голоса» электората.

Такая финансовая политика может привести к новой волне инфляции и стремительному росту госдолга, поэтому Белый дом и демократы столкнутся с упорным сопротивлением республиканцев, прогнозирует Васильев.

«Финансовый план Байдена с точки зрения экономики можно охарактеризовать поговоркой «после нас хоть потоп». Главное — это выиграть новые президентские выборы. Поэтому борьба за бюджет 2024-го фискального года будет крайне ожесточённой», — подчеркнул Васильев.

«Управляемый упадок»

Как заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, на данный момент трудно прогнозировать итоговый объём помощи Украине, но не исключено, что из-за разногласий между демократами и республиканцами он может сократиться.

Напомним, с начала спецоперации на военную и экономическую поддержку киевского режима Соединённые Штаты выделили в общей сложности $113 млрд. Почти половина этих расходов — средства, которые конгресс в прошлом году предоставил Пентагону.

Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе

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Как отметил Блохин, в рядах республиканцев растёт недовольство масштабами помощи Киеву и тем, насколько эффективно она расходуется. Так, в начале февраля Институт Гэллапа опубликовал исследование, согласно которому 47% представителей Партии слонов считают, что Вашингтон делает «слишком много» для Киева.

«Обеспокоенность республиканского руководства по поводу политики в отношении Украины направлена на то, чтобы удержать США от прямого конфликта с Россией в какой бы то ни было форме и не допустить выдачи стране (Украине. — RT) того, что некоторые называют «бланковым чеком». В центре других вопросов, вызывающих обеспокоенность, — прозрачность действий украинского правительства», — говорится в исследовании.

После публикации этих данных конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц внёс на рассмотрение палаты представителей «Резолюцию об усталости от Украины», в которой призвал прекратить военную и финансовую поддержку Киева. Помимо автора, под документом свои подписи поставили ещё десять конгрессменов.

«Америка находится в состоянии управляемого упадка, и, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на чужую войну, он усугубится. Нам следует приостановить предоставление любой иностранной помощи в связи с конфликтом на Украине и требовать, чтобы все его участники немедленно достигли мирного соглашения», — полагает Гетц.

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Впоследствии группа из 23 республиканцев во главе с председателем комитета по надзору и подотчётности палаты представителей Джеймсом Комером призвала власти предоставить документы, которые позволят проверить, куда именно были потрачены выделенные Киеву средства.

Конгрессмены подозревают, что украинские чиновники использовали правительственные автомобили в личных целях и закупали по завышенным ценам продукты питания для ВСУ. По мнению республиканцев, власти должны обеспечить «надлежащие защитные меры, чтобы предотвратить нецелевое использование средств».

Как полагает Блохин, чтобы избежать негативного резонанса от объявлений очередных траншей на поддержку Киева, администрация Байдена может включить эти расходы в секретные статьи госбюджета. В частности, крупные суммы на помощь режиму Зеленского могут проходить через ЦРУ.