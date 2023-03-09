Расходы бюджета США на 2024 финансовый год на $1,8 трлн превышают доходы

Проект бюджета США на 2024 финансовый год предполагает, что расходы США составят более $6,8 трлн, а доходы — около $5 трлн. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Дефицит бюджета в 2024 финансовом году в результате составит $1,846 трлн, отмечает ТАСС.

9 марта администрация президента США Джо Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти счёл несерьёзными предложения Байдена по бюджету. Конгрессмен отметил разницу в расходной и доходной частях.