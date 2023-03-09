Узнать больше

Расходы бюджета США на 2024 финансовый год на $1,8 трлн превышают доходы

Короткая ссылка
Проект бюджета США на 2024 финансовый год предполагает, что расходы США составят более $6,8 трлн, а доходы — около $5 трлн. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
Расходы бюджета США на 2024 финансовый год на $1,8 трлн превышают доходы
  • Gettyimages.ru
  • © Taizhan Sakimbaev / EyeEm

Дефицит бюджета в 2024 финансовом году в результате составит $1,846 трлн, отмечает ТАСС.

9 марта администрация президента США Джо Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти счёл несерьёзными предложения Байдена по бюджету. Конгрессмен отметил разницу в расходной и доходной частях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить