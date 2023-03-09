Расходы бюджета США на 2024 финансовый год на $1,8 трлн превышают доходы
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Дефицит бюджета в 2024 финансовом году в результате составит $1,846 трлн, отмечает ТАСС.
9 марта администрация президента США Джо Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м.
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти счёл несерьёзными предложения Байдена по бюджету. Конгрессмен отметил разницу в расходной и доходной частях.