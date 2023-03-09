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Администрация Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году

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Администрация президента США Джо Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м. Проект бюджета содержит выделение денег на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки Украины.
Администрация Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В частности, как пишет РИА Новости со ссылкой на проект бюджета, Белый дом запрашивает $6 млрд на поддержку Киева, союзников по НАТО и иных стран-партнёров в Европе.

Кроме того, ещё $37,7 млрд предлагается потратить на поддержание потенциала ядерного сдерживания, а $23,8 млрд — на модернизацию атомного комплекса.

Газета Politico ранее писала, что администрация Байдена планирует запросить у конгресса США крупнейший в истории страны оборонный бюджет на 2024 год.

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