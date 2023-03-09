Администрация Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году
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В частности, как пишет РИА Новости со ссылкой на проект бюджета, Белый дом запрашивает $6 млрд на поддержку Киева, союзников по НАТО и иных стран-партнёров в Европе.
Кроме того, ещё $37,7 млрд предлагается потратить на поддержание потенциала ядерного сдерживания, а $23,8 млрд — на модернизацию атомного комплекса.
Газета Politico ранее писала, что администрация Байдена планирует запросить у конгресса США крупнейший в истории страны оборонный бюджет на 2024 год.