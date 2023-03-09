Спикер палаты представителей Маккарти назвал несерьёзным проект Байдена по бюджету США

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти счёл несерьёзными предложения президента Джо Байдена по бюджету. Конгрессмен отметил разницу в расходной и доходной частях.

«Президент Байден только что представил конгрессу свой бюджет, и это совершенно несерьёзно. Он предлагает триллионы новых налогов, которые вы и ваша семья будете платить напрямую или за счёт более высоких расходов. Господин президент, у Вашингтона проблема с расходами, а не с доходами», — написал он в Twitter.

Предложенному Байденом бюджету предстоит получить утверждение в обеих палатах конгресса, при этом палата представителей контролируется республиканцами во главе с Маккарти.

9 марта администрация президента Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м.

Проект бюджета содержит выделение денег на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки Украины.

В частности, Белый дом запросил $753 млн на «противодействие влиянию» России на Украине и $400 млн — в фонд «сдерживания Китая».