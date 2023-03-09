Администрация Байдена запросила $753 млн на «противодействие влиянию» России на Украине

Администрация президента США Джо Байдена запросила на 2024 финансовый год $753 млн на «противодействие влиянию» России на Украине и $400 млн — в фонд «сдерживания Китая».

Об этом говорится в проекте бюджета.

«Бюджетный запрос [предусматривает выделение] $753 млн Украине на продолжение противодействия злонамеренному влиянию России и на удовлетворение возникающих потребностей, связанных с безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества», — цитирует документ ТАСС.

9 марта администрация президента Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м.

Проект бюджета содержит выделение денег на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки Украины.