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Байден готов обсуждать со спикером палаты представителей проект бюджета США

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Американский президент Джо Байден заявил, что готов обсуждать проект федерального бюджета на 2024 финансовый год со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который ранее усомнился в представленном проекте.

«Я хочу пояснить, что готов встретиться со спикером в любое время, хоть завтра, если у него [есть предложения] по бюджету. Изложите их мне и скажите, что намерены сделать», — цитирует Байдена ТАСС.

9 марта администрация президента Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м.

Проект бюджета содержит выделение денег на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки Украины.

Документ предполагает, что расходы США составят более $6,8 трлн, а доходы — около $5 трлн. Дефицит бюджета в 2024 финансовом году в результате составит $1,846 трлн.

Спикер палаты представителей счёл несерьёзными предложения Байдена.

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