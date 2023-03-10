Байден готов обсуждать со спикером палаты представителей проект бюджета США

Американский президент Джо Байден заявил, что готов обсуждать проект федерального бюджета на 2024 финансовый год со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который ранее усомнился в представленном проекте.

«Я хочу пояснить, что готов встретиться со спикером в любое время, хоть завтра, если у него [есть предложения] по бюджету. Изложите их мне и скажите, что намерены сделать», — цитирует Байдена ТАСС.

9 марта администрация президента Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м.

Проект бюджета содержит выделение денег на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки Украины.

Документ предполагает, что расходы США составят более $6,8 трлн, а доходы — около $5 трлн. Дефицит бюджета в 2024 финансовом году в результате составит $1,846 трлн.

Спикер палаты представителей счёл несерьёзными предложения Байдена.