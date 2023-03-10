Творческое руководство: как США отрицают своё непосредственное участие в планировании военных операций на Украине

США предоставят Украине информацию для возможного весеннего наступления, но определять его цели и ход операции будет Киев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Между тем в России неоднократно подчёркивали, что подобные действия Вашингтона свидетельствуют о прямой вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт и могут привести к непредсказуемым последствиям. Эксперты отмечают, что риторика Кирби призвана сгладить реальное положение дел. При этом Вашингтон и Киев в конечном счёте преследуют различные цели, добавляют аналитики.

США предоставят Киеву необходимую информацию для потенциального весеннего наступления, однако определять его параметры будут украинские власти, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это решение будет за президентом Зеленским. Ему нужно определиться, что он хочет здесь делать весной, в каком направлении он хочет двигаться и какое количество сил он задействует для этой задачи. Мы, со своей стороны, конечно, предоставим информацию, консультации — такого рода вещи. Однако в конечном итоге именно президент Зеленский будет решать, каковы его цели и насколько они достижимы», — сказал он в эфире канала CNN.

«Несостоятельность и лживость утверждений»

Напомним, США признали, что передают Киеву разведданные и оперативную информацию практически с самого начала спецоперации РФ — в марте 2022 года.

«Мы систематически обмениваемся разведданными, включающими сведения, которые украинцы могут использовать для формирования и информационной обеспеченности своего военного ответа на российское вторжение. Мы обмениваемся ими в режиме реального времени», — рассказала на брифинге для прессы находившаяся на тот момент на посту пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

При этом позднее занимавший пост главы комитета палаты представителей США по вооружённым силам Адам Смит заявил, что передача разведданных не подразумевает прямого целеуказания для нанесения ударов, так как это означало бы непосредственное участие американской стороны в боевых действиях.

Пентагон

AP

© Pablo Martinez Monsivais

Впрочем, в феврале этого года газета The Washington Post со ссылкой на правительственные источники сообщила, что при нанесении ракетных ударов ВСУ опираются на данные о месторасположении целей, предоставленные им Соединёнными Штатами.

«По словам одного украинского высокопоставленного должностного лица, украинские силы почти никогда не применяют передовые вооружения без конкретных координат, предоставляемых американскими военными с базы, расположенной где-то в другой части Европы», — пишет газета.

Эту информацию подтвердил высокопоставленный источник в США, который признал «ключевую роль США» в планировании ракетных атак и отметил, что «помощь в наведении позволяет обеспечить точность ударов и сэкономить ограниченный объём боеприпасов для достижения максимальной эффективности».

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Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: «Мы давно признаём, что обмениваемся с Украиной разведданными... C течением времени мы оптимизируем процесс обмена информацией, чтобы иметь возможность помогать им с их запросами и содействовать их процессам наведения более оперативно и в более широком масштабе».

Позднее он подчеркнул, что Соединённые Штаты не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по территории России. Однако стоит отметить, что Вашингтон достаточно вольно трактует понятие «территория России», не включая в него новые регионы и Крым.

В Москве, в свою очередь, неоднократно указывали, что передача данных для нанесения ударов ВСУ и выбор целей для них подтверждают прямую вовлечённость США в боевые действия на Украине. В конце февраля 2023 года американского посла в РФ Линн Трейси вызвали в МИД, где передали ноту протеста в связи с «расширяющейся вовлечённостью США в боевые действия на стороне киевского режима».

«В переданной послу ноте протеста подчёркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

AP

© Evan Vucci

Понятные цели

С точки зрения аналитиков, учитывая тот факт, что США не скрывают, что оказывают киевскому режиму разведывательную и оперативную поддержку, нельзя исключать того, что американские военные советники могут в итоге принять участие и в планировании операций.

«Заявление Кирби о том, что планировать операции будет Киев, ещё не означает, что к этому процессу не подключатся американцы. Сегодня практически все аналитики уверены, что шаги Киева срежиссированы Пентагоном», — подчеркнул в разговоре с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Он напомнил, что США предоставляют Киеву как спутниковую разведывательную информацию, так и все доступные открытые данные из социальных сетей и других информационных каналов.

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«Цели тоже понятны. Вашингтону нужно показать некий успех киевского режима — прежде всего военный, что в дальнейшем должно помочь согласовывать выделение финансовых средств и вооружений для Украины. Взаимодействие между Вашингтоном и Киевом, безусловно, будет продолжаться. Оно будет поэтапно развиваться до того момента, пока в США не поймут, что ставка на Киев и финансирование этого проекта более нецелесообразны», — пояснил Егорченков.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, риторика Кирби призвана сгладить тот факт, что Соединённые Штаты напрямую участвуют в планировании украинских военных операций.

«В этих заявлениях присутствует очень большая доля лукавства, поскольку любое планирование украинского командования контролируется либо США, либо Великобританией. Да, Киев может сам решить, где ему проводить контрнаступление, но на деле это будет согласовано с англичанами или американцами. Они контролируют и вмешиваются во все процессы, что видно по противоречиям между Зеленским и его главкомом Залужным, поскольку, судя по всему, их контролируют разные западные разведки и ведомства», — рассказал аналитик в разговоре с RT.

Он также обратил внимание на то, что США обладают очень значительными ресурсами в области спутниковой разведки.

«Они постоянно снабжают данными Киев. Прежде всего они хотят добиться рассеивания российского фронта. Им нужно, чтобы ВСУ смогли нанести чувствительный удар, который бы встряхнул общую ситуацию и заставил европейцев, которые уже порядком устали от украинской проблемы, активизировать поддержку киевского режима», — подчеркнул Коновалов.

Эксперт также полагает, что цели Вашингтона и Киева, несмотря на взаимные заявления о прочном партнёрстве, различны.

«Так, Киев хочет полностью уничтожить Донбасс как часть русского мира и готов ради этого чуть ли не на любые жертвы. В свою очередь, США заинтересованы в ослаблении России настолько, чтобы она не смогла помешать им развязать возможный конфликт с Китаем. У американцев более глобальные планы. При этом им выгодно, чтобы военные действия на Украине продолжались, и вся эта ситуация влияла на внутреннюю и внешнюю политику РФ таким образом, чтобы в итоге принудить её к переговорам на выгодных для них условиях», — заключил Коновалов.