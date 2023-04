«Впереди, возможно, переломный период»: на Западе опасаются провала планируемого весеннего контрнаступления ВСУ

Государства Запада могут отказаться от дальнейшей помощи киевскому режиму, если ВСУ не добьются успехов с уже поставленным иностранным вооружением, пишут СМИ. Западные аналитики полагают, что в ближайшие месяцы Украине необходимо провести серию контрнаступлений, чтобы попытаться создать благоприятные для себя реалии. Тем не менее эксперты сомневаются, что западные страны в одночасье прекратят поддерживать режим Зеленского даже в случае его военных неудач. Они отмечают, что администрации Джо Байдена выгодно продолжение украинского конфликта на фоне приближающихся президентских выборов в Соединённых Штатах.

Коллективный Запад может отказаться от передачи новых партий вооружений Киеву, если силы режима не смогут добиться военных успехов с тем оружием, которое Украина уже получила. Такое мнение фигурирует в обзоре агентства Associated Press, посвящённом планируемому контрнаступлению ВСУ.

«Впереди, возможно, переломный период: если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя с помощью оружия, поставляемого Западом, союзники могут проявить нежелание поставлять ему больше дорогостоящей техники», — пишет обозреватель AP Барри Хаттон.

В свою очередь, специалисты американского аналитического центра Institute for the Study of War (Институт изучения войны) полагают, что Киеву потребуется провести не одно, а серию контрнаступлений, чтобы попытаться добиться двойной цели: убедить Россию «пойти на компромисс в рамках переговорного процесса или создать достаточно благоприятные для Украины военные реалии, чтобы в дальнейшем Киев и его западные союзники могли эффективно заморозить конфликт самостоятельно», независимо от решений Москвы.

Желания и возможности

В последнее время представители киевского режима сделали ряд противоречивых заявлений о потенциальном контрнаступлении ВСУ. Так, президент страны Владимир Зеленский в интервью японской газете Yomiuri сообщил, что украинские силы пока якобы не могут начать заявленную операцию из-за нехватки вооружений.

«Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших солдат на передовую», — приводит его слова РИА Новости.

Политик также сказал, что Украина ожидает поставок оружия от своих партнёров, и охарактеризовал ситуацию на востоке страны как неблагоприятную. Он добавил, что страны Запада найдут способ поддержать Киев, если на это будет политическая воля, однако Украина не может долго этого ждать.

Владимир Зеленский

РИА Новости

© Efrem Lukatsky

При этом бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, ныне занимающий пост замглавы МИД, заявил, что поставляемого Западом оружия недостаточно для начала контрнаступления и достижения преимущества на поле боя.

По его словам, Киев получил около 50—60 танков западного производства, тогда как РФ может выпускать гораздо больше.

«Россия как сейчас, так и раньше может ежедневно производить или приводить в боеспособное состояние до десяти танков. А это означает, что на протяжении долгого времени мы ещё будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя», — приводит слова Мельника ТАСС.

Также по теме «Поводы, чтоб оправдать неуёмные аппетиты»: что стоит за словами Зеленского о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке у ВСУ оружия и боеприпасов для контрнаступления. По его словам, Киев не может...

В то же время украинский дипломат добавил, что Киев надеется завершить конфликт в текущем году, для чего Запад должен поставить республике танки и истребители.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на встрече с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности также заявил, что Киев нуждается в технике и резервах, поскольку готовится к контрнаступлению.

«Мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы прежде всего тяжёлая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня», — заявил политик.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, в свою очередь, выразил опасения, что потенциальный провал готовящегося контрнаступления будет воспринят как критический момент конфликта и побудит Запад замедлить помощь Киеву. В разговоре с Financial Times Кулеба не исключил, что в Вашингтоне, Берлине, Париже и Лондоне отдельные члены правительств стран — союзников Украины будут настаивать на прекращении военных действий. Дипломат также предположил, что Запад может призвать Киев к компромиссу с Москвой, который выльется в заключение гипотетического договора «Минск-3».

Российские решения

На планы Украины организовать весной контрнаступление отреагировали и в Москве. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ подчеркнул, что Генштаб ВС РФ готовится к потенциальному наступлению сил киевского режима.

«Они готовятся к наступательным операциям — это всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», — сказал политик.

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки ВС РФ

РИА Новости

© Алексей Майшев

Медведев также констатировал, что украинские силы не могли бы вести боевые действия без помощи Запада. При этом он признал, что поставки вооружений усложняют выполнение задач.

«Да они бы и нескольких дней без этой помощи не протянули... Они в полной мере — на 100% — зависимы от этой помощи. Без помощи со стороны НАТО... без прямых вливаний денег и прямых поставок вооружений киевский режим не просуществовал бы и недели, это же абсолютно очевидно», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

«США необходим этот конфликт»

Между тем, как полагают опрошенные RT аналитики, Запад и США в частности поддерживают Украину по политическим мотивам, поэтому будут снабжать киевский режим оружием при любых сценариях.

«Демпартии США и Джо Байдену необходим этот конфликт. Если он официально объявит о намерении избираться на второй срок, то ни о каком прекращении поддержки не может быть и речи. То же касается и союзников Вашингтона по НАТО. США будут из них выжимать столько оружия и денег, сколько будет необходимо для продолжения конфликта», — подчеркнул в разговоре с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

Заявления СМИ о возможном снижении объёмов поддержки призваны подтолкнуть Киев к более активным действиям на тех направлениях, которые Запад считает приоритетными, полагает аналитик.

Также по теме Творческое руководство: как США отрицают своё непосредственное участие в планировании военных операций на Украине США предоставят Украине информацию для возможного весеннего наступления, но определять его цели и ход операции будет Киев, заявил...

«На Западе от украинских сил ожидают весьма энергичного наступления с продвижением. Прорыв линии соприкосновения и продвижения в сторону, допустим, Азовского моря, Мелитополя. Перерезание сухопутного коридора в Крым. Есть много сценариев такого контрнаступления. Главное, что требует Запад от Киева, — это продемонстрировать активность не там, где это нужно администрации Зеленского, а там, где это хочет видеть Вашингтон», — рассказал военный политолог.

В то же время он выразил уверенность, что у России есть все необходимые ресурсы для нейтрализации этой угрозы. Сходного мнения придерживается военный эксперт Иван Коновалов.

«Запад уже вложил огромные деньги во всё это, порядка $150 млрд, так что в одночасье они вряд ли откажутся от помощи Украине из-за изменений ситуации на фронтах. Но очевидно, что в случае провала анонсируемого весенне-летнего наступления ВСУ западные партнёры будут сильнее давить на Киев, чтобы он сел за стол переговоров. Они не хотят терять саму Украину, но готовы запустить переговорный процесс в тот момент, когда станет ясно, что дальнейшее военное противостояние требуется заморозить», — подчеркнул собеседник RT.

Он не исключил, что и Киев может объявить о некоем успехе после занятия какого-нибудь небольшого населённого пункта, что не изменит общей картины и тем более баланса сил.

«Но на Западе вряд ли более здравомыслящие политики и военачальники действительно верят в то, что ВСУ могут нанести в рамках готовящейся операции какой-то решающий удар. На это у них нет сил, к тому же российская армия к этому готова», — резюмировал Коновалов.