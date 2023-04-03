«Впереди, возможно, переломный период»: на Западе опасаются провала планируемого весеннего контрнаступления ВСУ

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Государства Запада могут отказаться от дальнейшей помощи киевскому режиму, если ВСУ не добьются успехов с уже поставленным иностранным вооружением, пишут СМИ. Западные аналитики полагают, что в ближайшие месяцы Украине необходимо провести серию контрнаступлений, чтобы попытаться создать благоприятные для себя реалии. Тем не менее эксперты сомневаются, что западные страны в одночасье прекратят поддерживать режим Зеленского даже в случае его военных неудач. Они отмечают, что администрации Джо Байдена выгодно продолжение украинского конфликта на фоне приближающихся президентских выборов в Соединённых Штатах.
«Впереди, возможно, переломный период»: на Западе опасаются провала планируемого весеннего контрнаступления ВСУ
  • Боевики ВСУ на броне британского гусеничного БТР FV103 Spartan в окрестностях Артёмовска
  • AP
  • © Libkos

Коллективный Запад может отказаться от передачи новых партий вооружений Киеву, если силы режима не смогут добиться военных успехов с тем оружием, которое Украина уже получила. Такое мнение фигурирует в обзоре агентства Associated Press, посвящённом планируемому контрнаступлению ВСУ.

«Впереди, возможно, переломный период: если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя с помощью оружия, поставляемого Западом, союзники могут проявить нежелание поставлять ему больше дорогостоящей техники», — пишет обозреватель AP Барри Хаттон.

В свою очередь, специалисты американского аналитического центра Institute for the Study of War (Институт изучения войны) полагают, что Киеву потребуется провести не одно, а серию контрнаступлений, чтобы попытаться добиться двойной цели: убедить Россию «пойти на компромисс в рамках переговорного процесса или создать достаточно благоприятные для Украины военные реалии, чтобы в дальнейшем Киев и его западные союзники могли эффективно заморозить конфликт самостоятельно», независимо от решений Москвы.

Желания и возможности

В последнее время представители киевского режима сделали ряд противоречивых заявлений о потенциальном контрнаступлении ВСУ. Так, президент страны Владимир Зеленский в интервью японской газете Yomiuri сообщил, что украинские силы пока якобы не могут начать заявленную операцию из-за нехватки вооружений.

«Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших солдат на передовую», — приводит его слова РИА Новости.

Политик также сказал, что Украина ожидает поставок оружия от своих партнёров, и охарактеризовал ситуацию на востоке страны как неблагоприятную. Он добавил, что страны Запада найдут способ поддержать Киев, если на это будет политическая воля, однако Украина не может долго этого ждать.

  • Владимир Зеленский
  • РИА Новости
  • © Efrem Lukatsky

При этом бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, ныне занимающий пост замглавы МИД, заявил, что поставляемого Западом оружия недостаточно для начала контрнаступления и достижения преимущества на поле боя.

По его словам, Киев получил около 50—60 танков западного производства, тогда как РФ может выпускать гораздо больше.

«Россия как сейчас, так и раньше может ежедневно производить или приводить в боеспособное состояние до десяти танков. А это означает, что на протяжении долгого времени мы ещё будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя», — приводит слова Мельника ТАСС.

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В то же время украинский дипломат добавил, что Киев надеется завершить конфликт в текущем году, для чего Запад должен поставить республике танки и истребители.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на встрече с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности также заявил, что Киев нуждается в технике и резервах, поскольку готовится к контрнаступлению.

«Мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы прежде всего тяжёлая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня», — заявил политик.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, в свою очередь, выразил опасения, что потенциальный провал готовящегося контрнаступления будет воспринят как критический момент конфликта и побудит Запад замедлить помощь Киеву. В разговоре с Financial Times Кулеба не исключил, что в Вашингтоне, Берлине, Париже и Лондоне отдельные члены правительств стран — союзников Украины будут настаивать на прекращении военных действий. Дипломат также предположил, что Запад может призвать Киев к компромиссу с Москвой, который выльется в заключение гипотетического договора «Минск-3».

Российские решения

На планы Украины организовать весной контрнаступление отреагировали и в Москве. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ подчеркнул, что Генштаб ВС РФ готовится к потенциальному наступлению сил киевского режима.

«Они готовятся к наступательным операциям — это всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», — сказал политик.

  • Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки ВС РФ
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Медведев также констатировал, что украинские силы не могли бы вести боевые действия без помощи Запада. При этом он признал, что поставки вооружений усложняют выполнение задач.

«Да они бы и нескольких дней без этой помощи не протянули... Они в полной мере — на 100% — зависимы от этой помощи. Без помощи со стороны НАТО... без прямых вливаний денег и прямых поставок вооружений киевский режим не просуществовал бы и недели, это же абсолютно очевидно», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

«США необходим этот конфликт»

Между тем, как полагают опрошенные RT аналитики, Запад и США в частности поддерживают Украину по политическим мотивам, поэтому будут снабжать киевский режим оружием при любых сценариях.

«Демпартии США и Джо Байдену необходим этот конфликт. Если он официально объявит о намерении избираться на второй срок, то ни о каком прекращении поддержки не может быть и речи. То же касается и союзников Вашингтона по НАТО. США будут из них выжимать столько оружия и денег, сколько будет необходимо для продолжения конфликта», — подчеркнул в разговоре с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

Заявления СМИ о возможном снижении объёмов поддержки призваны подтолкнуть Киев к более активным действиям на тех направлениях, которые Запад считает приоритетными, полагает аналитик.

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«На Западе от украинских сил ожидают весьма энергичного наступления с продвижением. Прорыв линии соприкосновения и продвижения в сторону, допустим, Азовского моря, Мелитополя. Перерезание сухопутного коридора в Крым. Есть много сценариев такого контрнаступления. Главное, что требует Запад от Киева, — это продемонстрировать активность не там, где это нужно администрации Зеленского, а там, где это хочет видеть Вашингтон», — рассказал военный политолог.

В то же время он выразил уверенность, что у России есть все необходимые ресурсы для нейтрализации этой угрозы. Сходного мнения придерживается военный эксперт Иван Коновалов.

«Запад уже вложил огромные деньги во всё это, порядка $150 млрд, так что в одночасье они вряд ли откажутся от помощи Украине из-за изменений ситуации на фронтах. Но очевидно, что в случае провала анонсируемого весенне-летнего наступления ВСУ западные партнёры будут сильнее давить на Киев, чтобы он сел за стол переговоров. Они не хотят терять саму Украину, но готовы запустить переговорный процесс в тот момент, когда станет ясно, что дальнейшее военное противостояние требуется заморозить», — подчеркнул собеседник RT.

Он не исключил, что и Киев может объявить о некоем успехе после занятия какого-нибудь небольшого населённого пункта, что не изменит общей картины и тем более баланса сил.

«Но на Западе вряд ли более здравомыслящие политики и военачальники действительно верят в то, что ВСУ могут нанести в рамках готовящейся операции какой-то решающий удар. На это у них нет сил, к тому же российская армия к этому готова», — резюмировал Коновалов.

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