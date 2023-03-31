Резников подтвердил подготовку ВСУ к контрнаступлению и попросил помощи у Запада

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Он также призвал европейских партнёров Украины усилить военную помощь тяжёлой техникой и профессиональной подготовкой украинских солдат за рубежом.

«Мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжёлая техника и подготовленные резервы», — приводятся слова Резникова на едином портале правительства Украины.

Как уточняется, в четверг, 30 марта, министр обороны Украины провёл встречу с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности во главе с его председателем Дельфиной Пронк.

Ранее Резников заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы. По его словам, на Украине завершают формирование контрударных корпусов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.