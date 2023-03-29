Министр обороны Украины Резников: ВСУ готовят контрнаступление по окончании распутицы

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы.

Об этом он сказал в интервью газете Wyborcza. Его слова приводит РИА Новости.

Резников утверждает, что на Украине завершают формирование контрударных корпусов.

Также он заявил, что генералы НАТО поддерживают планы Киева.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации на Украине.