Песков: достижение целей России дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.
Песков: достижение целей России дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно
  • РИА Новости

По его словам, в Москве неоднократно говорили, что цели России могут достигаться различными путями.

Однако в случае с Украиной политико-дипломатический способ невозможен, поэтому проводится специальная военная операция, добавил Песков.

Он отметил, что для России главное — выполнение её требований, в том числе обеспечение российской безопасности в целом.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации на Украине.

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