Песков: достижение целей России дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно
- РИА Новости
По его словам, в Москве неоднократно говорили, что цели России могут достигаться различными путями.
Однако в случае с Украиной политико-дипломатический способ невозможен, поэтому проводится специальная военная операция, добавил Песков.
Он отметил, что для России главное — выполнение её требований, в том числе обеспечение российской безопасности в целом.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации на Украине.