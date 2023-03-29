Песков: достижение целей России дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.

По его словам, в Москве неоднократно говорили, что цели России могут достигаться различными путями.

Однако в случае с Украиной политико-дипломатический способ невозможен, поэтому проводится специальная военная операция, добавил Песков.

Он отметил, что для России главное — выполнение её требований, в том числе обеспечение российской безопасности в целом.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации на Украине.