Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации
- РИА Новости
Заявление Патрушева распространила пресс-служба аппарата Совбеза России.
«Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, российская сторона добьётся демилитаризации и денацификации Украины. Патрушев добавил, что будет обеспечена территориальная целостность России и безопасность её населения.
Также он заявил, что Россия сохраняет приверженность заявлению о недопустимости ядерной войны.