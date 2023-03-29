Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации на Украине.

Заявление Патрушева распространила пресс-служба аппарата Совбеза России.

«Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российская сторона добьётся демилитаризации и денацификации Украины. Патрушев добавил, что будет обеспечена территориальная целостность России и безопасность её населения.

Также он заявил, что Россия сохраняет приверженность заявлению о недопустимости ядерной войны.