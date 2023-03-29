Патрушев: Россия сохраняет приверженность заявлению о недопустимости ядерной войны

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что российская сторона сохраняет полную приверженность заявлению «ядерной пятерки» 2022 года о недопустимости ядерной войны.
Патрушев: Россия сохраняет приверженность заявлению о недопустимости ядерной войны
  • РИА Новости

Об этом он заявил на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

Патрушев подчеркнул, что «провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям», так как оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран «ядерной пятерки» от 3 января 2022 года о недопустимости ядерной войны.

«Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием», — заявил он.

Ранее Россия и Китай уже заявляли о недопустимости развязывания ядерной войны.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

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