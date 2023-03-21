Россия и Китай заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

Москва и Пекин в совместном заявлении подчеркнули недопустимость развязывания ядерной войны, отметив, что в таком конфликте не может быть победителей.

Текст заявления двух стран по итогам российско-китайских переговоров опубликован на сайте Кремля.

Россия и Китай подчеркнули важность Совместного заявления лидеров пяти стран, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

«Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в заявлении.

Кроме того, Москва и Пекин призвали все подписавшие документ государства следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооружённого конфликта между странами, которые обладают ядерным оружием.

Также отмечается, что всем ядерным державам не следует размещать своё ядерное оружие за пределами национальных территорий, и они должны вывести всё ядерное оружие, находящееся за рубежом.

До этого сообщалось, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.