Россия и Китай заявили о недопустимости развязывания ядерной войны
- РИА Новости
Текст заявления двух стран по итогам российско-китайских переговоров опубликован на сайте Кремля.
Россия и Китай подчеркнули важность Совместного заявления лидеров пяти стран, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
«Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в заявлении.
Кроме того, Москва и Пекин призвали все подписавшие документ государства следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооружённого конфликта между странами, которые обладают ядерным оружием.
Также отмечается, что всем ядерным державам не следует размещать своё ядерное оружие за пределами национальных территорий, и они должны вывести всё ядерное оружие, находящееся за рубежом.
До этого сообщалось, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.