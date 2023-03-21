Россия и КНР назвали ответственный диалог путём урегулирования кризиса на Украине
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Текст заявления двух стран по итогам российско-китайских переговоров опубликован на сайте Кремля.
Москва и Пекин отметили, что международному сообществу необходимо поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия.
Также Россия и Китай призвали прекратить все шаги, способствующие эскалации напряжённости на Украине и затягиванию боевых действий, а также «избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу».
Российский президент Владимир Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.