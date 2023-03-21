Путин: многие предложения Китая могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине
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Об этом он сказал по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
«Полагаем, что многие из положений китайского мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — заявил Путин.
Он добавил, что такой готовности со стороны Запада и Киева пока не наблюдается.
По его словам, Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам Китая в ходе переговоров.
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение, а у Запада — раздражение.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.