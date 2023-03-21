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Путин: многие предложения Китая могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине

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Российский президент Владимир Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.
Путин: многие предложения Китая могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Полагаем, что многие из положений китайского мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — заявил Путин.

Он добавил, что такой готовности со стороны Запада и Киева пока не наблюдается.

По его словам, Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам Китая в ходе переговоров.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение, а у Запада — раздражение.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

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