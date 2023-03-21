Путин: многие предложения Китая могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине

Российский президент Владимир Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.

Об этом он сказал по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Полагаем, что многие из положений китайского мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — заявил Путин.

Он добавил, что такой готовности со стороны Запада и Киева пока не наблюдается.

По его словам, Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам Китая в ходе переговоров.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение, а у Запада — раздражение.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.