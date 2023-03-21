Узнать больше

Ушаков: китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение

Короткая ссылка
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение, а у Запада — раздражение.
Ушаков: китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Его слова приводит РИА Новости.

«У Запада вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение», — отметил Ушаков.

По его словам, инициативу Пекина обсудили накануне в ходе неформальной беседы президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить