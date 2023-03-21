Ушаков: китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Его слова приводит РИА Новости.
«У Запада вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение», — отметил Ушаков.
По его словам, инициативу Пекина обсудили накануне в ходе неформальной беседы президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.