Ушаков: китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение, а у Запада — раздражение.

РИА Новости

© Илья Питалев

Его слова приводит РИА Новости. «У Запада вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение», — отметил Ушаков. По его словам, инициативу Пекина обсудили накануне в ходе неформальной беседы президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса. 24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине. План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.