Си Цзиньпин: Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.

В ходе неформальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным он подчеркнул, что по украинскому вопросу голос мира и разума берёт верх, большинство государств выступают в поддержку разрядки ситуации и продвижения примирения и переговоров, а также выступают «против подливания масла в огонь».

«Исторически конфликты всегда решались путём диалога и переговоров», — цитирует его РИА Новости.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Путин на встрече с Си Цзиньпином сообщил, что российская сторона внимательно ознакомилась с предложенным Китаем планом по урегулированию украинского конфликта.

Он добавил, что российская сторона понимает, что Пекин исходит из принципов справедливости.