Путин: Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам КНР в ходе переговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам Китая в ходе переговоров.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение, а у Запада — раздражение.