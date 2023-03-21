Путин: Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам КНР в ходе переговоров
Президент России Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам Китая в ходе переговоров.
- AP
- © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение, а у Запада — раздражение.
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