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Путин: Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам КНР в ходе переговоров

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Президент России Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам Китая в ходе переговоров.
Путин: Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам КНР в ходе переговоров
  • AP
  • © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что китайский мирный план по ситуации на Украине вызывает у России уважение, а у Запада — раздражение.

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