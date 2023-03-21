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Россия и Китай призвали избежать перехода кризиса на Украине в неконтролируемую фазу

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Россия и Китай призвали прекратить все шаги, способствующие эскалации напряжённости на Украине и затягиванию боевых действий, а также «избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу».
Россия и Китай призвали избежать перехода кризиса на Украине в неконтролируемую фазу
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам российско-китайских переговоров. Текст опубликован на сайте Кремля.

Москва и Пекин отметили, что с целью решения украинского кризиса нужно уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности, а также предотвращать формирование блокового противостояния и прекратить действия, которые бы способствовали дальнейшему разжиганию конфликта.

Подчёркивается, что ответственный диалог — оптимальный путь для устойчивого урегулирования украинского кризиса. В заявлении говорится, что международное сообщество должно поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия.

Также Россия и Китай выступили против всех односторонних санкций, которые были установлены в обход Совбеза ООН.

Кроме того, Россия и КНР выступили за объективное расследование взрывов на «Северных потоках».

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