Россия и КНР выступили за объективное расследование взрывов на «Северных потоках»

Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам российско-китайских переговоров. Текст опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны осуждают терроризм во всех его проявлениях. Также Россия и Китай осудили практику вмешательства во внутренние дела стран под предлогом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также попытки использования террористических и экстремистских группировок в геополитических целях.

«Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», — отмечается в заявлении.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия надеется на участие в независимом расследовании ООН диверсии на «Северных потоках».

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.