Узнать больше

Россия и КНР выступили за объективное расследование взрывов на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Россия и КНР выступили за объективное расследование взрывов на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам российско-китайских переговоров. Текст опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны осуждают терроризм во всех его проявлениях. Также Россия и Китай осудили практику вмешательства во внутренние дела стран под предлогом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также попытки использования террористических и экстремистских группировок в геополитических целях.

«Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», — отмечается в заявлении.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия надеется на участие в независимом расследовании ООН диверсии на «Северных потоках».

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить